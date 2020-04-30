В Шахтах диагноз «коронавирус» подтвердился у младенца и ещё пяти детей
Фото: earth-chronicles.ru
В городе Шахты за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у шести детей, в том числе у грудного ребёнка.
Всего за сутки положительный результат теста на COVID-19 получили семь шахтинцев. Из них один взрослый в возрасте от 50 до 60 лет, остальные - дети до 10 лет, сообщает DonDay Шахты.
- Взрослый больной контактировал по факту работы, дети были в контакте с заразившимся родственником. Все заболевшие самоизолированы на дому, ребят наблюдает участковый педиатр, взрослого – участковый терапевт, - прокомментировала заместитель главы администрации Шахт Ольга Тхак.
По словам представителя мэрии, в госпитализации никто из пациентов с вновь подтверждённым диагнозом не нуждается. Симптомов заболевания у них нет, самочувствие хорошее.
Всего в Шахтах, по данным на 5 мая, 61 заразившийся. Ожидают результаты теста на коронавирус ещё 620 человек.