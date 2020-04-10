Супруги из Шахт подхватили коронавирус на работе

В Шахтах супруги заразились коронавирусной инфекцией на работе. Подробности о заболевании первых пациентов в городе рассказала замглавы администрации Ольга Тхак.По словам представителя мэрии, 47-летний мужчина, его 43-летняя супруга и 20-летний сын живут в Шахтах в посёлке Красина. Родители работают на предприятии в другом городе области, сын-студент находится дома на дистанционном обучении.В организации, где трудились шахтинцы, у одного из сотрудников обнаружили коронавирус. После этого тесты сдали все работники предприятия. 14 апреля супруги из Шахт получили результаты анализа. Тест оказался положительным. Кроме того, заболевание подтвердилось и у сына.Состояние всех троих в настоящее время удовлетворительное. Болезнь протекает в лёгкой стадии, сообщает DonDay.ru Шахты. Семья находится на самоизоляции.Напомним, по данным на 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 98 случаев заболевания коронавирусной инфекции.