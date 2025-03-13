Фото: Шахтинская городская Дума

Из партии «Единая Россия» исключили бывшего депутата гордумы Шахт Андрея Мишуру. Решение было принято на собрании депутатского объединения 12 марта. Причина - досрочное прекращение его полномочий 21 февраля.Напомним, что бывшего депутата признали виновным в мошенничестве. Следствием было установлено, что в здании МБОУ «Милютинская средняя общеобразовательная школа» проводился капитальный ремонт. Подрядная организация ООО «Югтехстроймонтаж», владельцем которой является Андрей Мишура, не установила оплаченные термостатические элементы марки Danfoss в системе отопления. Однако компания получила деньги на покупку всех терморегуляторов, указанных в договоре.В ноябре 2024 года Морозовский районный суд признал Андрея Мишуру виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Защита не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу 4 февраля 2025 года в Ростовский областной суд. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.