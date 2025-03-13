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Из партии «Единая Россия» исключили бывшего депутата гордумы Шахт Андрея Мишуру

Из партии «Единая Россия» исключили бывшего депутата гордумы Шахт Андрея Мишуру
Из партии «Единая Россия» исключили бывшего депутата гордумы Шахт Андрея Мишуру. Решение было принято на собрании депутатского объединения 12 марта. Причина - досрочное прекращение его полномочий 21 февраля.

Напомним, что бывшего депутата признали виновным в мошенничестве. Следствием было установлено, что в здании МБОУ «Милютинская средняя общеобразовательная школа» проводился капитальный ремонт. Подрядная организация ООО «Югтехстроймонтаж», владельцем которой является Андрей Мишура, не установила оплаченные термостатические элементы марки Danfoss в системе отопления. Однако компания получила деньги на покупку всех терморегуляторов, указанных в договоре.

В ноябре 2024 года Морозовский районный суд признал Андрея Мишуру виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Защита не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу 4 февраля 2025 года в Ростовский областной суд. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
Фото: Шахтинская городская Дума
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