В Шахтах из-за сообщения о минировании эвакуировали многоэтажку
В Шахтах эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за сообщения о минировании. Звонок в экстренные службы поступил в ночь на 1 февраля из поселка ХБК.
На место направили полицию, кинологов, пожарных и медиков. Несколько часов специалисты прочесывали жилое здание в поисках взрывчатых веществ, сообщает DonDay Шахты. Однако ничего так и не нашла - вызов оказался ложным.
Около сотни людей посреди ночи пришлось эвакуировать из-за чьей-то злой шутки. Несколько часов у многоэтажки дежурили медики, которые могли быть кому-то жизненно необходимы в этот момент.
Полиция выясняет, кто сообщил о минировании. Неизвестному грозит уголовная ответственность.