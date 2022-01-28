Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Шахтах из-за сообщения о минировании эвакуировали многоэтажку

В Шахтах из-за сообщения о минировании эвакуировали многоэтажку
В Шахтах эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за сообщения о минировании. Звонок в экстренные службы поступил в ночь на 1 февраля из поселка ХБК.

На место направили полицию, кинологов, пожарных и медиков. Несколько часов специалисты прочесывали жилое здание в поисках взрывчатых веществ, сообщает DonDay Шахты. Однако ничего так и не нашла - вызов оказался ложным.

Около сотни людей посреди ночи пришлось эвакуировать из-за чьей-то злой шутки. Несколько часов у многоэтажки дежурили медики, которые могли быть кому-то жизненно необходимы в этот момент.

Полиция выясняет, кто сообщил о минировании. Неизвестному грозит уголовная ответственность.
Фото: мвд.рф.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.