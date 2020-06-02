В Шахтах администрация с полицией удерживают вахтовиков в обсерваторе после окончания срока изоляции

Вахтовикам, отбывающим изоляцию в обсерваторе Шахт, продлили срок карантина ещё на две недели.Около 30 мужчин прибыли домой, в Ростовскую область, 21 мая из Якутии. Там они трудились несколько месяцев. Сразу по прибытии их разместили в здании бывшего общежития одного из вузов Шахт, где организовали обсерватор. Две недели изоляции истекали 3 июня, сообщает donday-shakhty.ru.Накануне окончания срока работяги в предвкушении долгожданной встречи с родными собирали вещи. Но на выходе вместо жён и детей их встретили представители мэрии при поддержке полиции. Глава администрации Шахт Андрей Ковалев и его первый заместитель Алексей Тушминцев вручили вахтовикам постановление Роспотребнадзора о продлении изоляции ещё на 14 дней.Оказалось около 23 часов 2 июня из обсерватора внезапно увезли двух человек. Им пояснили, что они получили положительные результаты теста на коронавирус.Дело в том, что рабочие с середины апреля находились на самоизоляции в Якутии. Для них организовали прямой борт в Ростов. Перед вылетом пассажиры прошли медицинскую комиссию. На автобусе рабочих доставили прямо к трапу самолета.По прилёте вахтовиков встретили кинологи с собаками и ОМОН с автоматами. Снова посадили в автобус и доставили в обсерватор в Шахты. Уже по прибытии мужчины сдали ещё два теста на коронавирус. Первые отрицательные результаты они получили ещё в Якутии. В Ростовской области отрицательные ответы пришли 22 и 31 мая. Таким образом, на руках у каждого «заложника» - три и более отрицательных тестов.На этажах в здании установлены камеры. Две недели жильцы из своих комнат практически носа не высовывали. Им было запрещено покидать этаж, тем более выходить на улицу. Несмотря на справедливость требований «заключённых» в обсерваторе, скорее всего, им придётся смириться с решением Роспотребнадзора. Трудно спорить с бумагой, подкреплённой присутствием вооружённых полицейских.