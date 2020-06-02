В Шахтах администрация с полицией удерживают вахтовиков в обсерваторе после окончания срока изоляции
Вахтовикам, отбывающим изоляцию в обсерваторе Шахт, продлили срок карантина ещё на две недели.
Около 30 мужчин прибыли домой, в Ростовскую область, 21 мая из Якутии. Там они трудились несколько месяцев. Сразу по прибытии их разместили в здании бывшего общежития одного из вузов Шахт, где организовали обсерватор. Две недели изоляции истекали 3 июня, сообщает donday-shakhty.ru.
Накануне окончания срока работяги в предвкушении долгожданной встречи с родными собирали вещи. Но на выходе вместо жён и детей их встретили представители мэрии при поддержке полиции. Глава администрации Шахт Андрей Ковалев и его первый заместитель Алексей Тушминцев вручили вахтовикам постановление Роспотребнадзора о продлении изоляции ещё на 14 дней.
Оказалось около 23 часов 2 июня из обсерватора внезапно увезли двух человек. Им пояснили, что они получили положительные результаты теста на коронавирус.
- Мы в этом очень сомневаемся, - рассказал один из вахтовиков, Руслан Шкирьятов. - Ведь, проведя полтора месяца в самоизоляции, с учетом принятых мер, заразиться было невозможно. Изоляцию никто не нарушал – претензии никому не предъявляли. 3 июня нас должны были выпустить. Но около 10 часов утра в обсерватор прибыли представители местной администрации в сопровождении полицейских. Нам выдали постановление о продлении карантина на 14 дней в связи с нарушением изоляции, ничем не обосновывая решение.
Дело в том, что рабочие с середины апреля находились на самоизоляции в Якутии. Для них организовали прямой борт в Ростов. Перед вылетом пассажиры прошли медицинскую комиссию. На автобусе рабочих доставили прямо к трапу самолета.
По прилёте вахтовиков встретили кинологи с собаками и ОМОН с автоматами. Снова посадили в автобус и доставили в обсерватор в Шахты. Уже по прибытии мужчины сдали ещё два теста на коронавирус. Первые отрицательные результаты они получили ещё в Якутии. В Ростовской области отрицательные ответы пришли 22 и 31 мая. Таким образом, на руках у каждого «заложника» - три и более отрицательных тестов.
- Ни у кого в обсерваторе нет никаких симптомов заболевания. Утром и вечером нас наблюдают врачи. Выходит, что нас могут бесконечно удерживать без объективных причин? Мы не были дома уже более четырёх месяцев. В моём случае уже пошел седьмой месяц, как я не видел семью, - рассказал вахтовик Руслан Шкирьятов. - В обсерваторе мы соблюдали все правила. Хотя условия проживания, питания здесь очень посредственные, но мы честно просидели весь карантин.
На этажах в здании установлены камеры. Две недели жильцы из своих комнат практически носа не высовывали. Им было запрещено покидать этаж, тем более выходить на улицу. Несмотря на справедливость требований «заключённых» в обсерваторе, скорее всего, им придётся смириться с решением Роспотребнадзора. Трудно спорить с бумагой, подкреплённой присутствием вооружённых полицейских.