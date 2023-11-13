В Щепкинском лесу Ростова образовалась стихийная свалка

Фото: СоцСети

В Щепкинском лесу Ростова появились горы мусора. Кадры местные жители опубликовали 13 ноября в соцсетях.Любимое место ростовчан начало превращаться в настоящую свалку. На снимках показано, что на большой территории валяется различный мусор: шины от колес, сухие ветки, стройматериалы и бытовой мусор.- Лес превращается в помойку, куда смотрят контролирующие органы и те, кто должен следить за состоянием леса? - спрашивают пользователи.В комментариях люди решили, что жители сами виноваты в появившейся свалке. Однако многие уверены, что за чистотой в лесу должны следить постоянно, а отходы вывозить.Как скоро свалку уберут, не сообщается. Пока ростовчанам придется обходить горы мусора.