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В Щепкинском лесу Ростова образовалась стихийная свалка

В Щепкинском лесу Ростова образовалась стихийная свалка
В Щепкинском лесу Ростова появились горы мусора. Кадры местные жители опубликовали 13 ноября в соцсетях.

Любимое место ростовчан начало превращаться в настоящую свалку. На снимках показано, что на большой территории валяется различный мусор: шины от колес, сухие ветки, стройматериалы и бытовой мусор.

- Лес превращается в помойку, куда смотрят контролирующие органы и те, кто должен следить за состоянием леса? - спрашивают пользователи.

В комментариях люди решили, что жители сами виноваты в появившейся свалке. Однако многие уверены, что за чистотой в лесу должны следить постоянно, а отходы вывозить.

Как скоро свалку уберут, не сообщается. Пока ростовчанам придется обходить горы мусора.
Фото: СоцСети
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