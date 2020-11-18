На Ростовскую область надвигаются аномальные холода

Синоптики предупредили об аномальных холодах в Ростовской области. Низкие показатели температуры ожидаются на юге страны уже в ближайшие дни.По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сообщает ТАСС, в донском регионе прогнозируется холодная погода с отклонениями от нормы на 4-16 градусов. Как утверждает специалист, такие показатели для ноября - аномальные. Необычайно холодно будет и в других районах регионах страны: в Волгоградской и Астраханской областях.Напомним, в Ростовской области существенно похолодало 16 ноября. В северных районах обрушился снегопад, а в южных поднялся ветер. Спустя сутки по всей территории донского края прошел снег, в некоторых местах с заносами. Многие водители, встретившие непогоду на трассе, попали в заснеженные ловушки, а работающие на пределе системы теплоснабжения не выдержали нагрузки.В ближайшие несколько дней в Ростове-на-Дону потепления ждать не стоит. На выходные в донской столице прогнозируется мокрый снег и пасмурная погода. Температура воздуха будет оставаться в пределах +1...-2 градусов.