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Снегопад обрушился на Ростовскую область

Снегопад обрушился на Ростовскую область
На Ростовскую область обрушился снегопад. Непогода разыгралась утром 16 ноября сразу в нескольких районах донского региона.

По прогнозам синоптиков, вторая половина ноября обещает принести дончанам снег и существенное похолодание. В некоторых районах первый снег уже порадовал жителей Ростовской области. По словам местных жителей, снегоуборочные машины уже вышли расчищать дороги.

Дончане стали публиковать в группах социальных сетей фотографии из окон своих домов, где видно, как белым покрывалом укрыло улицы и крыши домов. В частности, первый снег встретили жители Каменского района.

Некоторых снегопад застал в пути. Так, в Сети стали появляться видео с видеорегистраторов, как машины с трудом двигаются по М-4 «Дон», преодолевая путь по заснеженной трассе.

Снег прогнозируют и в Ростове на этой неделе. Начиная с 17 ноября, в донской столице прогнозируют заморозки и мокрый снег. Столбики термометров в ночное время суток опустятся до -4 градусов, а днем воздух прогреется не больше, чем до +3 градусов.

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