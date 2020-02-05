В Ростове на смену мокрому снегу придут сильные морозы





Начало февраля принесло в Ростовскую область непогоду. В ближайшие дни на Дону продолжатся обильные осадки, однако это не все сюрпризы, которые приготовила природа.



На смену мокрому снегу и дождю придут сильные морозы. Об этом рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

- В ближайшие сутки в большинстве районов продолжат идти снег, мокрый снег и дождь. Осадки начнут постепенно ослабевать с 8 февраля, - рассказала Виктория Антоненко. – В этот день осадки ещё возможны в западных районах области, в остальных начнётся понижение температуры.



Так, к выходным температура понизится до -6…-11 градусов, по югу – до -3 градусов. Ночью морозы усилятся до -17 градусов, в крайних северных районах - до -21 градуса.



9 февраля в Ростовской области будет без существенных осадков. Температура ночью - от -9 до -14 градусов, при прояснениях - до -20. В западных районах столбики термометров опустятся до -23 градусов. Днём - от -6...-11, по югу региона - до -2 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.



В Ростове небольшой снег прогнозируется ночью 8 февраля. День пройдёт без существенных осадков. В донской столице в субботу температура опустится до -9…-11 градусов ночью и до -5…-7 градусов днём. Аналогичная погода сохранится в Ростове 9 февраля. Ветер немного стихнет, его скорость будет достигать 4-9 м/c.



Согласно прогнозу на ближайшие несколько дней мороз начнёт ослабевать с 10 февраля.