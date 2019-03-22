В Ростовской области перед судом предстал солдат за кражу аккумуляторов с боевых машин



В Новочеркасском гарнизонном суде вынесли решение по делу солдата, который украл аккумуляторы с боевых машин. Военнослужащего обвиняли по статье «Тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в хранилище».



Суд установил, что осенью 2017 года солдат незаконно проник на закрытую территорию. Здесь находились БПМ-3. Он снял с боевых машин аккумуляторы батарей, погрузил в авто и увез за пределы части. Мужчина решил продать украденное и даже нашел покупателя. Таким нехитрым способом ему удалось заработать 146 тысяч рублей.



Однако пропажу деталей быстро обнаружили. По итогам разбирательства подозрение пало на военнослужащего.



Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.