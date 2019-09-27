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В Новочеркасске военнослужащего осудили за кражу бронежилетов

В Новочеркасске военнослужащего осудили за кражу бронежилетов
В Новочеркасске солдата-контрактника осудили на полгода колонии-поселения без ограничения свободы. Военнослужащий украл бронежилеты на сумму 97,5 тысячи рублей. Стоимость снаряжения он должен будет вернуть, сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного суда.

Известно, что в октябре 2018 года солдат похитил из воинской части два бронежилета общей стоимостью 97,5 тысячи рублей. Украденное снаряжение он продал знакомому в военторге.

Контрактника осудили по статье «Кража». Он проведет шесть месяцев в колонии-поселении без ограничения свободы. Сумму ущерба военнослужащий должен будет возместить. К уголовной ответственности его привлекли впервые. По месту военной службы солдата характеризуют посредственно, дисциплинарных взысканий у него не было.

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