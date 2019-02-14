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В Ростовской области на ремонт обелиска группе разведчиков потратят 5 миллионов

В Ростовской области на ремонт обелиска группе разведчиков потратят 5 миллионов
В Ростовской области на ремонт обелиска группе разведчиков времен ВОВ потратят 4 286 692 рубля. Такую заявку опубликовали на портале госзакупок.

В документации сказано, что поставщик должен сделать отбивку штукатурки, устроить стяжки монумента «Максим-66». Среди задач также облицовка обелиска и мемориальной плиты и установка барельефов, панно и плит с надписями. Для всех работ необходимо закупить такие материалы, как бортовые камни, песок, щебень и другое.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 4 марта. Победителя аукциона определят через неделю.

Напомним, памятник разведчикам располагается в Орловском районе. Его посвятили участникам партизанской группы «Максим». Юные члены отряда в 1942 на сутки остановили движение эшелона фашистов «Викинг», которые ехали помогать армии.

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