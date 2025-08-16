Фото: соцсцети

В Азовском районе житель заметил сброс сточных вод в реку Дон. Днем 11 августа, отправившись на лодке, он увидел черную жидкость с резким запахом канализации, которая поступала в реку.По словам мужчины, черная вода с неприятным душком бьет на глубине около пяти метров. Аналогичные случаи уже происходили ранее. Местные жители часто жалуются на сброс нечистот в водоем, но проблемы так и не решаются.Раньше реку Дон называли «батюшкой» и ежегодно отмечали праздник в ее честь в третью субботу мая. Сегодня о реке чаще вспоминают местные жители, обеспокоенные ее состоянием.