Подросток из Волгодонска сбежал в лес, чтобы не ходить в школу

В Волгодонске найден пропавший подросток. Корней Калашников, которому 17 лет, исчез из дома в ночь на 14 августа. Почти двое суток он скрывался в лесу Зимовниковского района.

Как сообщили в ГУ МВД региона, юноша заранее планировал побег. Собрав вещи, он решил не возвращаться домой. Причиной стал отказ от учебы. Конфликтов с родителями не было.

Подростка нашли вечером 15 августа и вернули семье. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
Фото: соцсцети
