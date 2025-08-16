Фото: соцсцети

В Ростовском зоопарке появился новый арт-объект от ЧМ-2018. Попугаи переехали в круглый вольер, созданный из огромного футбольного мяча.Этот мяч украшал Ростов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. После ремонта и изменений он стал необычным домом для птиц.Внутри вольера пернатые получили достаточно места для передвижения. Снаружи обустроили фотозону и зону отдыха с удобными лавочками. Скоро вокруг вольера разобьют красивый цветник.