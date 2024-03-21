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В Ростовском зоопарке родился детеныш кенгуру

В Ростовском зоопарке родился детеныш кенгуру
В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш кенгуру. О пополнении в семействе пары кенгуру Беннета Сибиряка и Бури сообщили сотрудники зоосада 21 марта.

Пока узнать пол невозможно, поскольку малыш начнет выбираться из материнской сумки только в два с половиной – три месяца. Детеныш окрепнет и станет самостоятельным лишь к восьми-девяти месяцам жизни и будет питаться молоком матери до года или даже полутора лет.

Кенгуру Беннетта – это сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых. Самцы могут весить от 11,5 до почти 14 килограмм, а самки – от 8 до 10,6 килограмма. Интересно, что они проворны и способны прыгнуть на 9 метров вниз на другую ветку и приземлиться с высоты 18 метров на землю без травм.

Напомним, из Южного парка птиц «Малинки» в Ростовский зоопарк переселился серый северный кенгуру. Это один из крупнейших видов этих животных.
Фото: Ростовский зоопарк
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