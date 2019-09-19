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В зоопарке Ростова родился детеныш кенгуру

В зоопарке Ростова родился детеныш кенгуру

В Ростовском зоопарке на свет появился детеныш кенгуру. Кенгуренок пока еще прячется в сумке матери, сообщили в пресс-службе донского зоосада.

Малыш родился у самки Таможни и самца Сибиряка. Они представляют породу Беннета. Детеныш пока еще боится покидать сумку матери и только с опаской высовывает из нее нос.

Самостоятельными кенгурята становятся к 8-9 месяцам. Прятаться же в сумке матери они могут до годовалого возраста.

Напомним, в начале сентября пополнение случилось у пары капибаров Эльвиры и Графа. В семействе появились два малыша.

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