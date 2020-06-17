В Ростовском зоопарке родились малыши капибар

В семействе капибар, проживающем в Ростовском зоопарке, произошло пополнение.О рождении малышей рассказали в пресс-службе организации.У пятилетней самки Эльвиры и четырёхлетнего самца Графа появились два детёныша. Их пол пока определить не удалось, так как они постоянно находятся с мамой. Граф — не из наших краёв, он приехал в Ростов из Новосибирска.Беременность капибар длится пять месяцев. Крохи появляются на свет зрячими, в течение первых трёх-четырёх месяцев они питаются материнским молоком, но уже через несколько дней после рождения начинают пробовать и «взрослую» пищу: траву, фрукты, овощи и молодые побеги.Капибары являются самыми крупными грызунами на планете. Они любят воду, и проводят в ней много времени, отлично плавая. В этом им помогают обтекаемость тела, наличие перепонок на лапах и способность задерживать дыхание. Интересно, что ванны они принимают, в основном, для удовольствия. Пишу они находят на суше, иногда добавляя в рацион водные растения.