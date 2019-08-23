Два детёныша капибары родились в Ростовском зоопарке



В Ростовском зоопарке родились два малыша капибары. Прибавление появилось у пары Эльвиры и Графа. Сотрудники зоопарка рассказали, что животные зачастую не подпускают специалистов к детёнышам. Они уже находятся в общем вольере.



Слово «капибара» переводится с древнего языка как «поедатель тонкой травы». И правда, эти звери просто обожают жевать растительность. Беременность самки длится 150 дней, рожают они от двух до восьми детёнышей. Новорождённый малыш весит около полутора килограммов. Первые три-четыре месяца мать кормит их молоком, но они могут питаться и травой.

