Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Два детёныша капибары родились в Ростовском зоопарке

Два детёныша капибары родились в Ростовском зоопарке
В Ростовском зоопарке родились два малыша капибары. Прибавление появилось у пары Эльвиры и Графа. Сотрудники зоопарка рассказали, что животные зачастую не подпускают специалистов к детёнышам. Они уже находятся в общем вольере.

Слово «капибара» переводится с древнего языка как «поедатель тонкой травы». И правда, эти звери просто обожают жевать растительность. Беременность самки длится 150 дней, рожают они от двух до восьми детёнышей. Новорождённый малыш весит около полутора килограммов. Первые три-четыре месяца мать кормит их молоком, но они могут питаться и травой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.