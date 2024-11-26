Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке появились новые жители — глазчатые скаты. Сотрудники зоосада сообщили об этом в социальных сетях 26 ноября.Глазчатый хвостокол был впервые описан в научной литературе в 1841 году. Это единственный вид скатов, обитающий в пресной воде, преимущественно в реках Амазонки и ее притоках, а также в Бразилии, Колумбии, Уругвае и Перу.Глаза хвостокола находятся на верхней стороне его тела, за которыми расположены жабры. Рот ската находится снизу, поэтому он не может видеть, что ест. Скат находит пищу по запаху с помощью специальных рецепторов, а также рецепторов, реагирующих на изменения в электрическом поле, что позволяет ему точно определять местоположение добычи.Грудные плавники ската образуют округлый диск, а в средней части хвостового стебля находится ядовитый шип.