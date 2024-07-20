Фото: Ростовский зоопарк соцсети/ Алексей Логвиненко

В Ростовском зоопарке появились новые обитатели. Об этом в социальных сетях сообщило руководство центра отдыха.У Марго и Марка, европейских арктических оленей, родился детеныш. Малыш уже подрос, окреп и имеет хороший аппетит. Новорожденного малыша уже можно увидеть рядом с матерью в вольере.Кроме того, недавно в зоопарк привезли Акселя - лисенка с уникальной светло-коричневой шубкой. Ему уже два года. Аксель молод, здоров и уже привык к своему новому дому.