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В Ростовском зоопарке появились новые обитатели

В Ростовском зоопарке появились новые обитатели
В Ростовском зоопарке появились новые обитатели. Об этом в социальных сетях сообщило руководство центра отдыха.

У Марго и Марка, европейских арктических оленей, родился детеныш. Малыш уже подрос, окреп и имеет хороший аппетит. Новорожденного малыша уже можно увидеть рядом с матерью в вольере.

Кроме того, недавно в зоопарк привезли Акселя - лисенка с уникальной светло-коричневой шубкой. Ему уже два года. Аксель молод, здоров и уже привык к своему новому дому.
Фото: Ростовский зоопарк соцсети/ Алексей Логвиненко
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