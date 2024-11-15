В Ростовском-на-Дону зоопарке в аквариум запустили пару ядовитых скатов

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовской зоопарке — пополнение. В аквариум запустили пару ядовитых скатов — глазчатых хвостоколов. Об этом сообщили 15 ноября на сайте зоопарка.Скаты прибыли в донскую столицу из Китая. Глазчатые хвостоколы обитают в тропических водах крупных рек Южной Америки: в Амазонке и Ориноко. Их максимальная длина — 100 сантиметров.Такой вид считается ядовитым. В средней части хвостового стебля у него находится ядовитый шип. Примерно каждые 6-12 месяцев он обламывается, и на его месте вырастает новый. У основания шипа расположены железы, они и вырабатывают яд.При виде опасности скат наносит сильные удары хвостом, выделяя яд. Жидкость токсична и вызывает резкие спазматические боли при попадании в рану. При этом яд смертельно опасным не считается.