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В ростовском ЖК "Платовский" обработали территорию от крыс

В ростовском ЖК "Платовский" обработали территорию от крыс
В Ростове территорию ЖК «Платовский» обработали от крыс после жалоб жителей. Об этом сообщили в администрации города 21 февраля.

Ранее горожане опубликовали видео, на котором запечатлены крысы, бегающие рядом с контейнерами.

После того как информация о проблеме распространилась в социальных сетях, администрация города приняла меры. Подрядная организация провела дератизацию на территории ЖК «Платовский». Специалисты разложили приманку в местах скопления грызунов. Общая площадь обработанной территории составила 0,5 гектара.

Это не первый случай, когда жители ЖК сталкиваются с проблемой крыс. В начале января подобная ситуация возникла в жилом комплексе «Акварель», где также потребовались меры по борьбе с грызунами.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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