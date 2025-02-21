В ростовском ЖК "Платовский" обработали территорию от крыс

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове территорию ЖК «Платовский» обработали от крыс после жалоб жителей. Об этом сообщили в администрации города 21 февраля.Ранее горожане опубликовали видео, на котором запечатлены крысы, бегающие рядом с контейнерами.После того как информация о проблеме распространилась в социальных сетях, администрация города приняла меры. Подрядная организация провела дератизацию на территории ЖК «Платовский». Специалисты разложили приманку в местах скопления грызунов. Общая площадь обработанной территории составила 0,5 гектара.Это не первый случай, когда жители ЖК сталкиваются с проблемой крыс. В начале января подобная ситуация возникла в жилом комплексе «Акварель», где также потребовались меры по борьбе с грызунами.