В центре Ростова пришлось обработать несколько гектаров территории от крыс

Фото: Администрация Кировского района

В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской провели дератизацию, сообщили в администрации Кировского района.Жители города неоднократно замечали десятки крыс в центре Ростова, особенно часто их видели летом. Но даже в холода грызуны не отсиживались в своих норах, а выбирались наружу в поисках пищи.После публикации DonDay местные власти обратили внимание на проблему. Ранним утром 28 октября специалисты обработали от грызунов территорию от дома № 92 до № 101, общей площадью два гектара.Следует отметить, что ранее с подобной жалобой обращались жители микрорайона Суворовского. Специалисты через несколько дней прибыли на место и обработали мусорные баки там, где спокойно гуляли крысы. Пока не известно, насколько такие мероприятия были эффективными.