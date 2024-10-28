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В центре Ростова пришлось обработать несколько гектаров территории от крыс

В центре Ростова пришлось обработать несколько гектаров территории от крыс
В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской провели дератизацию, сообщили в администрации Кировского района.

Жители города неоднократно замечали десятки крыс в центре Ростова, особенно часто их видели летом. Но даже в холода грызуны не отсиживались в своих норах, а выбирались наружу в поисках пищи.

После публикации DonDay местные власти обратили внимание на проблему. Ранним утром 28 октября специалисты обработали от грызунов территорию от дома № 92 до № 101, общей площадью два гектара.

Следует отметить, что ранее с подобной жалобой обращались жители микрорайона Суворовского. Специалисты через несколько дней прибыли на место и обработали мусорные баки там, где спокойно гуляли крысы. Пока не известно, насколько такие мероприятия были эффективными.
Фото: Администрация Кировского района
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