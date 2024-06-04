В ЖК «Акварель» после жалоб ростовчан потравили крыс

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону на улице Скачкова на территории ЖК «Акварель» потравили крыс. Об этом 4 июня сообщили в администрации города.Недавно жители ЖК «Акварель» начали массово жаловаться на появление грызунов. Они выложили фотографии, на которых видно, как крысы бегают по территории комплекса. Мелкие грызуны были замечены в местах, где обычно гуляют мамы с детьми. Важно отметить, что они могут представлять опасность для здоровья.После многочисленных жалоб жителей территорию комплекса наконец-то обработали. Подрядная организация провела обработку территории от грызунов. В общей сложности было очищено пространство площадью 0,5 гектара.