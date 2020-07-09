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В ростовском транспорте возобновили проверки соблюдения масочного режима

В ростовском транспорте возобновили проверки соблюдения масочного режима
Фото: privet-rostov.ru
В транспорте Ростова-на-Дону снова начали проверять наличие масок у пассажиров и водителей. Нарушителей наказывают по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Так, 10 июля инспекторы проверили несколько маршрутов Ростова. Протоколы получили восемь пассажиров и два водителя ООО «ИПОПАТ-ЮГ», ООО «Янтарь-1 автоколонна-1».

Кроме того, в общественном транспорте первой компании не было дезинфекционного средства для обработки салона. Такую же проблему выявили ещё на трёх маршрутах Ростова. Водители в течение дня не проводили обработку сидений, окон и поручней.

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