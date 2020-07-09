В ростовском транспорте возобновили проверки соблюдения масочного режима

Фото: privet-rostov.ru

В транспорте Ростова-на-Дону снова начали проверять наличие масок у пассажиров и водителей. Нарушителей наказывают по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».Так, 10 июля инспекторы проверили несколько маршрутов Ростова. Протоколы получили восемь пассажиров и два водителя ООО «ИПОПАТ-ЮГ», ООО «Янтарь-1 автоколонна-1».Кроме того, в общественном транспорте первой компании не было дезинфекционного средства для обработки салона. Такую же проблему выявили ещё на трёх маршрутах Ростова. Водители в течение дня не проводили обработку сидений, окон и поручней.