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За сутки в Ростове составили 80 протоколов на пассажиров без масок

За сутки в Ростове составили 80 протоколов на пассажиров без масок
Правоохранители проверили порядка 800 единиц общественного транспорта в Ростове за сутки и составили 80 административных протоколов на пассажиров без масок. Об этом 31 мая сообщила администрация города.

Оказалось, что больше всего нарушителей «масочного» режима - в центре в Ростова-на-Дону, на проспекте Буденновском и на улице Красноармейской. На этом участке к ответственности привлекли 15 пассажиров.

Кроме того, 21 протокол составили на транспортные предприятия. Самыми недобросовестными оказались водители ООО «ТрансЭкспорт». В их отношении правоохранители составили семь протоколов.

Напомним, с 1 мая на территории Ростовской области действует «масочный» режим. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты на улице и в общественных местах. В противном случае им грозит ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

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