За сутки в Ростове составили 80 протоколов на пассажиров без масок

Правоохранители проверили порядка 800 единиц общественного транспорта в Ростове за сутки и составили 80 административных протоколов на пассажиров без масок. Об этом 31 мая сообщила администрация города.Оказалось, что больше всего нарушителей «масочного» режима - в центре в Ростова-на-Дону, на проспекте Буденновском и на улице Красноармейской. На этом участке к ответственности привлекли 15 пассажиров.Кроме того, 21 протокол составили на транспортные предприятия. Самыми недобросовестными оказались водители ООО «ТрансЭкспорт». В их отношении правоохранители составили семь протоколов.Напомним, с 1 мая на территории Ростовской области действует «масочный» режим. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты на улице и в общественных местах. В противном случае им грозит ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.