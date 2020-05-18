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В Ростове начали выписывать штрафы пассажирам автобусов без масок

В Ростове начали выписывать штрафы пассажирам автобусов без масок
В Ростове-на-Дону пассажиров общественного транспорта начали проверять на наличие лицевых масок. Те, кто не надел их, получили штрафы. Об этом сообщили в городской администрации.

Согласно решению губернатора в области действует обязательный масочный режим: дончане должны носить средства защиты, находясь в общественных местах (магазины, аптеки, остановки, транспорт). Нарушение влечёт административную ответственность по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Наказание — штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые пассажиры и водители не надевают маски. По итогам рейда было составлено шесть протоколов и вынесено шесть предупреждений, в том числе в отношении двух водителей.

Теги: коронавирус в Ростове штраф за нарушение масочного режима

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