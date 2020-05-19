Тотальные рейды по выявлению нарушителей масочного режима пройдут в Ростове
В Ростове усилят контроль по соблюдению масочного режима. В донской столице пройдут тотальные рейды. Об этом 20 мая сообщили в администрации города.
По информации мэрии, усиление контрольных мер связано с ростом числа заболевших коронавирусом.
- Проверки будут проходить повсеместно – в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах, в общественном транспорте, - добавили в администрации Ростова.
Напомним, за нахождение на улице без маски на прохожих составляют протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Нарушение влечёт штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.
Ранее на совещании в правительстве Ростовской области губернатор Василий Голубев пригрозил увольнением чиновникам, которые не носят средства индивидуальной защиты.