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В Ростовском-на-Дону зоопарке показали забавное видео с карликовым бегемотом

В Ростовском-на-Дону зоопарке показали забавное видео с карликовым бегемотом
В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с карликовым бегемотом. Снимки опубликовали сотрудники зоосада в соцсетях.

На кадрах животное просит вкусняшку, широко открывая при этом рот. На видео бегемот Найма лакомится травой.

В дикой природе карликовый бегемот Найма обитает в Западной Африке. Как правило, почти всю свою жизнь он проводит в воде.

Карликовый бегемот занесен в Красную Книгу Международного союза охраны природы как вымирающий вид. В природе таких животных осталось не больше тысячи. Главными причинами исчезновения карликового бегемота стали вырубка лесов и охота.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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