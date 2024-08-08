В Ростовском-на-Дону зоопарке показали забавное видео с карликовым бегемотом

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с карликовым бегемотом. Снимки опубликовали сотрудники зоосада в соцсетях.На кадрах животное просит вкусняшку, широко открывая при этом рот. На видео бегемот Найма лакомится травой.В дикой природе карликовый бегемот Найма обитает в Западной Африке. Как правило, почти всю свою жизнь он проводит в воде.Карликовый бегемот занесен в Красную Книгу Международного союза охраны природы как вымирающий вид. В природе таких животных осталось не больше тысячи. Главными причинами исчезновения карликового бегемота стали вырубка лесов и охота.