В Ростовском цирке после масштабной реконструкции появится свой музей

Фото: Дондей

В середине апреля Ростовский цирк ушёл на трёхлетние каникулы из-за масштабной реконструкции. Директор цирка Ирина Юркова поделилась с DonDay, что ждёт зрителей после завершения ремонта.По словам Ирины, в обновлённом цирке появятся интересные новшества, которые порадуют поклонников циркового искусства. На втором этаже откроется музей, где будут представлены различные экспонаты и расскажут об истории цирка в донской столице. Сейчас там много пустующего места, но скоро эта часть здания преобразится: появятся картины, памятные фотографии и исторические документы.Также планируется организовать интерактивную зону для различных мероприятий.- Когда обновлённый цирк откроет свои двери для зрителя, мы непременно порадуем ростовчан множеством праздников и торжеств, — говорит Ирина Юркова.Сейчас в здании впервые проводится такой масштабный ремонт. Реставраторы восстановят объект культурного наследия, сохранив его облик. Работы коснутся всех уголков старого здания: зрительного зала на 1 300 мест, включая манеж, ложи директора, оркестровую яму, амфитеатр; холлов 1-го и 2-го ярусов; гардероба и вестибюля с кассами; туалетов. Также ремонт проведут в помещениях для техперсонала: конюшнях и других помещениях для зверей, артистических уборных, фойе для артистов с буфетами, гимнастическом зале и на кровле для репетиций.