Масштабная реконструкция Ростовского цирка началась с облицовки здания

Фото: Сотрудники Ростовского цирка

В Ростове-на-Дону начали масштабную реконструкцию здания Ростовского цирка. Первым делом рабочие приступили к ремонту облицовки здания. Об этом сообщил директор цирка Ирина Юркова.На снимках видно, что процесс ремонта набирает обороты. Вокруг здания уже выстроили строительные леса. Следующим шагом станет реконструкция кровли.Как сообщила Ирина Юркова, реконструкция облицовки здания будет завершена к февралю 2025 года. Внутренние ремонтные работы начнутся в середине июня.Напомним, что Ростовский цирк закрыли на трёхлетнюю реконструкцию. На это было выделено два миллиарда рублей.Здание Ростовского цирка, расположенное на проспекте Буденновском, 45/72, выполнено в стиле интерьеров 50-х годов прошлого века.Авторами архитектурного стиля цирка стали Г. А. Петрова и А. В. Барулина. Площадь развлекательного учреждения составляет 55,8 тысячи квадратных метров. На протяжении долгого времени Ростовский цирк занимал первое место в Европе по площади. Он также был признан лучшим как в России, так и за её пределами.