В Ростовском цирке назначили нового директора

Фото: Ростовский цирк.

В Ростовском-на-Дону государственном цирке назначили нового директора. Учреждение 30 мая возглавила 33-летняя Ирина Юркова.Новый руководитель цирка окончила в 2015 году Брянскую государственную инженерно-технологическую академию. Там она выучилась по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Через несколько лет, в 2019-м, она получила еще одно образование по программе «Юриспруденция» (ФГБОУ ВПО «РАНГХиГС»).С 2013 по 2019 годы Ирина Юркова работала директором цирка в Брянске. Чем она занималась несколько лет, остается загадкой. Но в 2022 году Юркова пришла на аналогичную должность в Ростове.Новый директор заявила, что цирковое здание нуждается в реконструкции. Подготовкой документов для этого уже занимаются. Они будут готовы к 2023 году. Затем проведут торги, выберут подрядчика, а через 2-3 года цирк отремонтируют. В планах - сохранить исторический облик здания и интерьеры 50-х годов ХХ века.Ростовский цирк начал свою деятельность 65 лет назад, поэтому 2022 год станет для него юбилейным (2 августа). За все это время уникальное здание не подвергалось серьезному ремонту. На момент постройки оно считалось одним из самых красивых и технически оснащенных стационаров в Европе.