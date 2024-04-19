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Ростовский цирк закроют на три года из-за масштабной реставрации

Ростовский цирк закроют на три года из-за масштабной реставрации
Цирк в Ростове закроют на три года из-за ремонта здания. Информацию DonDay рассказала директор цирка Ирина Юркова 19 апреля.
- Цирк закрывается на реставрацию, - сообщила Ирина Юркова. - Пока точной даты начала строительных работ неизвестно. Вероятно в конце мая передадим цирк, как строительную площадку, подрядчику.

По словам директора, 14 апреля состоялось заключительное выступление артистов. В настоящее время в цирке представлений нет.
Отметим, что реставрацию ростовского цирка на Буденновском, 45/72 оценивают по стоимости в 2 миллиарда рублей. Такую сумму указали на сайте госзакупок.

ОКН планируется восстановить, не нарушая облик. Работы пройдут в зрительном зал на 1 300 мест (в том числе манеж, ложа директора, оркестровая яма, амфитеатр), и холлы 1-го и 2-го ярусов, и гардероб, и вестибюль с кассами, и туалеты. Кроме того, ремонт будет в помещениях техперсонала: в конюшнях и других помещениях для зверей, артистических уборных, фойе для артистов с буфетами, гимнастический зал и кровля для репетиций.

Известно, что подрядчика для выполнения работ нашли.

Цирк построили в 1957 году по проекту архитекторов Г. А. Петрова и А. В. Барулина. Его площадь составляет порядка 55,8 тысячи квадратных метров.
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