Ростовский цирк закроют на три года из-за масштабной реставрации

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Цирк в Ростове закроют на три года из-за ремонта здания. Информацию DonDay рассказала директор цирка Ирина Юркова 19 апреля.- Цирк закрывается на реставрацию, - сообщила Ирина Юркова. - Пока точной даты начала строительных работ неизвестно. Вероятно в конце мая передадим цирк, как строительную площадку, подрядчику.По словам директора, 14 апреля состоялось заключительное выступление артистов. В настоящее время в цирке представлений нет.Отметим, что реставрацию ростовского цирка на Буденновском, 45/72 оценивают по стоимости в 2 миллиарда рублей. Такую сумму указали на сайте госзакупок.ОКН планируется восстановить, не нарушая облик. Работы пройдут в зрительном зал на 1 300 мест (в том числе манеж, ложа директора, оркестровая яма, амфитеатр), и холлы 1-го и 2-го ярусов, и гардероб, и вестибюль с кассами, и туалеты. Кроме того, ремонт будет в помещениях техперсонала: в конюшнях и других помещениях для зверей, артистических уборных, фойе для артистов с буфетами, гимнастический зал и кровля для репетиций.Известно, что подрядчика для выполнения работ нашли.Цирк построили в 1957 году по проекту архитекторов Г. А. Петрова и А. В. Барулина. Его площадь составляет порядка 55,8 тысячи квадратных метров.