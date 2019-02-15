В Ростове пройдёт тренировка систем оповещения на случай паводка





В донской столице проверят работу систем оповещения. Тренировка пройдёт 28 февраля.



В этот день в городе будут слышны звуки сирен. Сигналы прозвучат с 11:20 до 12:00.

- В период с 28 февраля по 1 марта в Ростове будет проводиться комплексная тренировка по теме: «Прогнозирование возможной обстановки во время паводка, информационного обмена и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации», - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова. - Одним из вопросов является организация оповещения населения.



В спасательном ведомстве напомнили, что при сигналах систем оповещения сразу нужно включить телевизор или радио. В случае ЧС по этим каналам передаётся срочная информация и необходимый порядок действий.