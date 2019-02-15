Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове пройдёт тренировка систем оповещения на случай паводка

В Ростове пройдёт тренировка систем оповещения на случай паводка

В донской столице проверят работу систем оповещения. Тренировка пройдёт 28 февраля.

В этот день в городе будут слышны звуки сирен. Сигналы прозвучат с 11:20 до 12:00.
- В период с 28 февраля по 1 марта в Ростове будет проводиться комплексная тренировка по теме: «Прогнозирование возможной обстановки во время паводка, информационного обмена и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации», - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова. - Одним из вопросов является организация оповещения населения.

В спасательном ведомстве напомнили, что при сигналах систем оповещения сразу нужно включить телевизор или радио. В случае ЧС по этим каналам передаётся срочная информация и необходимый порядок действий.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.