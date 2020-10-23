В Ростовской области зарегистрировали ещё 16 смертей от коронавируса

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 16 человек. Обновлённые данные опубликовали на портале регионального правительства 27 октября.За минувшие сутки жертвами коронавируса стали девять женщин в возрасте от 60 до 86 лет и семь мужчин от 58 до 82 лет. У всех пациентов на фоне COVID-19 развивались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Так, нарастающим итогом число умерших с ковидным диагнозом на Дону достигло 772.Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области новой болезнью заразились 29 369 жителей, в том числе 311 человек - за последние 24 часа. Активными носителями вируса являются дети и подростки. Однако заражаются взрослые и пожилые люди. Они тяжелее переносят инфекцию и зачастую нуждаются в непосредственной помощи медиков.