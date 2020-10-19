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В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 13 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 13 человек
В Ростовской области за сутки скончались ещё 13 жителей с ковидным диагнозом. Информация об умерших появилась на сайте регионального правительства 21 октября.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали трое мужчин 60-летнего, 61-летнего и 67-летнего возраста и десять женщин в возрасте от 48 до 85 лет. По результатам патологоанатомического вскрытия специалисты выявили у пациентов ряд хронических заболеваний разных систем, в частности сердечно-сосудистой.

С нарастающим итогом число умерших от коронавирусной инфекции на Дону достигло 690.

Напомним, в Ростовской области зарегистрировали ещё 292 случая заражения. Рост инфицированных в регионе не останавливается и с каждым днём набирает новые обороты. За всё время пандемии в донском регионе COVID-19 подтвердился у 27 467 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы в Ростовской области жертвы коронавируса

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