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В Ростовской области от коронавируса умерли ещё 15 человек

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё 15 человек
В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 15 жителей. Об этом сообщили на портале регионального правительства 23 октября.

За минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом скончались восемь женщин и семь мужчин в возрасте от 55 до 92 лет. На фоне коронавируса у пациентов развивались и хронические заболевания сердечно-сосудистой и другим систем.

Так, за весь период пандемии на Дону число жертвами COVID-19 стали 719 человек.

Напомним, с каждым днём становится всё больше заболевших смертельным вирусом. За последние сутки в Ростовской области зафиксировали 299 новых случаев заражения. Из-за критической эпидситуации в регионе некоторые медучреждения закрываются на карантин. Пациентов оставляют лечиться дома или везут в близлежащие больницы.

Теги: коронавирус в Ростовской области коронавирус на Дону жертвы коронавируса жертвы в Ростовской области

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