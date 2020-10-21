В Ростовской области от коронавируса умерли ещё 15 человек
В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 15 жителей. Об этом сообщили на портале регионального правительства 23 октября.
За минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом скончались восемь женщин и семь мужчин в возрасте от 55 до 92 лет. На фоне коронавируса у пациентов развивались и хронические заболевания сердечно-сосудистой и другим систем.
Так, за весь период пандемии на Дону число жертвами COVID-19 стали 719 человек.
Напомним, с каждым днём становится всё больше заболевших смертельным вирусом. За последние сутки в Ростовской области зафиксировали 299 новых случаев заражения. Из-за критической эпидситуации в регионе некоторые медучреждения закрываются на карантин. Пациентов оставляют лечиться дома или везут в близлежащие больницы.