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В Ростовской области от коронавируса умерла 23-летняя девушка

В Ростовской области от коронавируса умерла 23-летняя девушка
В Ростовской области зарегистрировали 11 новых случаев смерти с ковидным диагнозом. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 26 октября.

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте от 57 до 88 лет и 23-летняя девушка. Также от опасного вируса скончались четверо мужчин 67-летнего, 74-летнего, 83-летнего и 90-летнего возраста. У всех умерших врачи диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Так, с нарастающим итогом число жертв COVID-19 на Дону достигло 756.

Напомним, к началу новой недели в Ростовской области заражённых коронавирусной инфекцией стало 29058 человек, в том числе 312 жителей региона заболели за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса жертвы в Ростовской области

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