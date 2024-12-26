С 1 января в Ростове изменится тариф на эвакуацию машин

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В Ростове-на-Дону с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в тарифе на эвакуацию автомобилей. Эта информация была опубликована на сайте правовой информации.Стоимость эвакуации автомобилей в следующем году вырастет на 211 рублей и составит 3860 рублей.Пребывание на специальной стоянке для мототранспорта категории А обойдётся в 12,67 рублей за час. Для легковых автомобилей, а также автобусов более восьми мест — 25,49 рубля в час. Для автобусов и грузовиков более 3,5 тонн — 50,97 рублей в час. Для негабаритного транспорта — 76,24 рубля в час.Напомним, с 1 января будет увеличен штраф за проезд грузовиков в черте города в 10 раз. Так, за проезд под знак «Движение грузовиков запрещено» штраф возрастёт с 500 до 5 тысяч рублей. А за повторное нарушение правил автомобилистам грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.