Рост заболевания гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области

Фото: Дондей

Сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области предоставили данные об уровне заболеваемости на пятую неделю 2025 года.По информации ведомства, на 3 февраля в регионе был отмечен рост заболеваемости гриппом А и В. Кроме того, у пациентов были обнаружены и другие вирусы, такие как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.Тем не менее специалисты утверждают, что уровень заболеваемости в Ростовской области не превышает пороговых значений.