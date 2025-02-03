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Рост заболевания гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области

Рост заболевания гриппом А и В зафиксировали в Ростовской области
Сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области предоставили данные об уровне заболеваемости на пятую неделю 2025 года.

По информации ведомства, на 3 февраля в регионе был отмечен рост заболеваемости гриппом А и В. Кроме того, у пациентов были обнаружены и другие вирусы, такие как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Тем не менее специалисты утверждают, что уровень заболеваемости в Ростовской области не превышает пороговых значений.
Фото: Дондей
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