В Ростовской области при загадочных обстоятельствах пропал 34-летний мужчина

В Ростовской области при загадочных обстоятельствах пропал 34-летний мужчина. О местонахождении Анатолия Кураева ничего не было известно с 19 сентября.

Анатолий живет в Каменске-Шахтинском. По словам его матери Натальи, сразу после исчезновения сына было подано заявление в полицию. Также к поискам Анатолия присоединился поисковый отряд.

Новостей о мужчине нет почти неделю.

Если у вас есть информация о местонахождении Анатолия Кураева, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам телефонов: 8-952-418-66-48 или 8-950-867-63-54.
Фото: соцсети
