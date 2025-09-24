Фото: соцсети

В Ростовской области при загадочных обстоятельствах пропал 34-летний мужчина. О местонахождении Анатолия Кураева ничего не было известно с 19 сентября.Анатолий живет в Каменске-Шахтинском. По словам его матери Натальи, сразу после исчезновения сына было подано заявление в полицию. Также к поискам Анатолия присоединился поисковый отряд.Новостей о мужчине нет почти неделю.Если у вас есть информация о местонахождении Анатолия Кураева, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам телефонов: 8-952-418-66-48 или 8-950-867-63-54.