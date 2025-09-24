Новости
В жутком ДТП под Ростовом пострадала водитель иномарки

В Ростовской области на М-4 «Дон» зарегистрировано очередное крупное ДТП. По данным, полученным от спасательных служб Аксайского района, инцидент произошел в дневное время 24 сентября на 1056-м километре трассы, где произошло столкновение между легковым транспортным средством и грузовым автомобилем.

Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Киа», получила ранения в результате данного инцидента. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи транспортировала пострадавшую в ближайшую больницу для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.
