Глава Шолоховского района Олег Дельнов рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Фото: Donday

Жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА в Ростовской области ничего не угрожает. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Шолоховского района Олег Дельнов.Напомним, что в ночь на 24 сентября Ростовская область стала целью массированной атаки дронов. Обломки одного из сбитых БПЛА спровоцировали возгорание частного дома. Кроме того, еще в трех домах зафиксированы незначительные повреждения остекления.В районную больницу были госпитализированы двое взрослых с осколочными ранениями и ушибами. Глава района заверил, что медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Пожар, возникший после атаки дронов, был оперативно потушен сотрудниками МЧС.С сегодняшнего утра, 24 сентября, в станице Базковской начала работу муниципальная комиссия по фиксации причиненного ущерба. Всем пострадавшим будут оказаны всесторонняя помощь и поддержка.