Глава Шолоховского района Олег Дельнов рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА в Ростовской области ничего не угрожает. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Шолоховского района Олег Дельнов.
Напомним, что в ночь на 24 сентября Ростовская область стала целью массированной атаки дронов. Обломки одного из сбитых БПЛА спровоцировали возгорание частного дома. Кроме того, еще в трех домах зафиксированы незначительные повреждения остекления.
В районную больницу были госпитализированы двое взрослых с осколочными ранениями и ушибами. Глава района заверил, что медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Пожар, возникший после атаки дронов, был оперативно потушен сотрудниками МЧС.
С сегодняшнего утра, 24 сентября, в станице Базковской начала работу муниципальная комиссия по фиксации причиненного ущерба. Всем пострадавшим будут оказаны всесторонняя помощь и поддержка.