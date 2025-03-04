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Уровень эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростове превышен на 59,5%

Уровень эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростове превышен на 59,5%
По данным регионального Роспотребнадзора, предоставленным 4 марта, в Ростове зафиксировано превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 59,5%.

Следует отметить, что на прошлой неделе показатели заболеваемости превысили эпидемиологический порог на 49%. Наиболее частыми причинами обращений к врачам являются вирусы гриппа, а также другие респираторные инфекции, такие как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Большую часть заболевших составляют взрослые.

В целом по области уровень заболеваемости гриппом превысил пороговые значения на 19,9%. Во всех возрастных группах, за исключением детей от 0 до 2 лет, 3-6 лет и школьников, наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости от 2,6 до 34,3%.
Фото: Дондей
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