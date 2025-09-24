Новости
В районе Шахт временно ограничено движение по трассе М-4 «Дон»

В районе Шахт временно ограничено движение по трассе М-4 «Дон»
В районе Шахт временно ограничено движение по трассе М-4 «Дон», сообщает региональное ГУ МВД.

На 999 километре + 500 метрах автодороги планируется временное закрытие движения в обоих направлениях. Проезд будет недоступен на участке длиной один километр.

Сроки ограничения неизвестны.
Фото: М-4 Дон
