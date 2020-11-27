В Ростовской области зафиксировали рекорд в 25 умерших от коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксирован новый рекорд по количеству умерших от коронавируса. О новых данных сообщается на сайте регионального правительства.По состоянию на 1 декабря в Ростовской области за сутки умерли 25 человек, зараженных коронавирусом. Это 12 женщин – 49, 61, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 79, 80, 84 лет и 13 мужчин – 57, двое - 60, 61, двое - 66, 69, 71, 75, 77, 81, 83 и 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Это максимальное число жертв опасного вируса за все девять месяцев пандемии. Ранее максимально за сутки регистрировали только 23 смерти. Нарастающим итогом общее число умерших составляет 1 351.За сутки опасный вирус подтвердился еще у 332 человек. Общее количество инфицированных граждан на Дону составляет 40 339 человек.