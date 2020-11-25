В Ростовской области за сутки от коронавируса скончался 21 человек

Ростовская область продолжает ставить рекорды по количеству умерших от коронавируса. О новых данных сообщает региональное правительство.По состоянию на 27 ноября, в реестре умерших от COVID-19 по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 21 человек с COVID-19. Это 11 женщин – 63, 64, 65, 68, 69, 74, 77, 78, 81, 82 и 93 лет и 10 мужчин – 35, 60, 62, 64, 67, 68, 72, 76, 77 и 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии от опасного вируса в Ростовской области скончались 1273 человека.Не меньше и общее количество зараженных коронавирусом в регионе. Нарастающим итогом количество заболевших достигло 39023 человек. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 317 человек. Ежедневно специалисты регистрируют по несколько сотен заболевших, в то время как выздоровевших зачастую меньше.Несмотря на рост всех показателей, власти региона возвращать прежние ограничения не планируют.