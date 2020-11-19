За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались еще 20 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали еще 20 человек. Об этом рассказали в правительстве донского региона.По состоянию на 21 ноября, еще 20 человек с COVID-19 оказались в реестре умерших. Это восемь женщин – 53, 60, 69, 72, 75, 80, 82, 88 лет и двенадцать мужчин – 41, 47, 51, 57, два 61 года, 62, 65, 67, 69, 73, 78 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвой в регионе стал 1171 человек, болевший коронавирусом. Примечательно, что уже вторые сутки подряд специалисты регистрируют рекордное количество умерших.Как видно по статистике, зачастую от опасного вируса умирают пожилые люди. Однако не щадит вирус и молодых, и даже детей. В частности, в начале пандемии от коронавируса умер 12-летний ребенок, страдающий хроническим заболеванием.Кроме того, за сутки в регионе еще у 312 человек подтвердился диагноз. Нарастающим итогом общее число заболевших достигло 37146. Несмотря на продолжающийся рост заболевших и умерших, власти не спешат возвращать ограничительные меры.