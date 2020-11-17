Десять мужчин и восемь женщин скончались за сутки от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области продолжают регистрировать смерти от коронавируса. О новых данных сообщает региональное правительство.По данным на 19 ноября, в реестре умерших от коронавируса донского региона прибавились еще 18 человек с COVID-19. Это восемь женщин – 56, 59, 63, 67, 71, 77, 80, 88 лет и десять мужчин – 55, 60, двое - по 61 году, 57, 66, 69, 78, 82, 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии от опасного вируса в Ростовской области умер 1 131 человек.Не меньше и общее количество инфицированных. За минувшие сутки в донском регионе заболевших коронавирусом стало больше на 307 человек. Нарастающим итогом общее число зараженных составило 36 523 человека.Несмотря на предусмотренные властями ограничительные меры, снижения количества заболевших не наблюдается. Тем не менее главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что введение более жестких мер по коронавирусу пока нецелесообразно. Евгений Ковалев не исключил, что в случае ухудшения эпидситуации регион может вернуться к прежнему режиму самоизоляции.